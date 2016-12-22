Каникулы школьников в столице Камчатки продлятся до 10 января

На следующей неделе школьники Петропавловска отправятся на зимние каникулы. До окончания второй четверти осталась немного. На каникулы школьники Петропавловска отправятся в следующий четверг, 29 декабря. Отдыхать ребята будут 13 календарных дней - до 10 января 2017 года. К учебе школьники приступят с 11 января.

Как сообщили в Управлении образования Петропавловска, впереди у ребят самая длинная четверть. Следующие каникулы ждут школьников только в конце марта. Продлятся весенние каникулы десять календарных дней. А вот для первоклашек предусмотрены дополнительные выходные. На недельный отпуск ученики первых классов школ Петропавловска отправятся в феврале: с 13 по 19 число.