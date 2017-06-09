Караоке и дискотека – жителей столицы Камчатки приглашают на променады

09 июня 2017, 17:48

Интерактивные игры, конкурсы, караоке ждут горожан сегодня на сценической площадке у стелы «Город воинской славы» в центре города. Мероприятие проводится в рамках летнего проекта «Городские променады».
 
Завтра, 10 июня, на этой же площадке пройдет импровизированная дискотека под открытым небом «Музыка над Авачинской бухтой». Программа променадов рассчитана на 2 часа с 16.00 до 18.00.
 
Напомним, что программа мероприятий «Городские променады» расписана на все лето: по пятницам и выходным субботним дням. Коррективы в программу променадов может внести только камчатская погода.
 
В Управлении культуры города, спорта и молодежной политики уточняют, что  весь июнь  мероприятия будут проходить на сценической площадке у стелы, а в июле свою работу начнет еще одна площадка - возле городского фонтана в микрорайоне 6 км. В привычное время с 16.00 до 18.00 горожан приятной музыкой и хорошим настроением будет радовать Городской оркестр.
 

www.kamchat.info

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#1109 июня 2017, 18:00

ставьте светофор на площади для своих гулянок и променадов - в выходные пробка от КП до центра

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