Караоке и дискотека – жителей столицы Камчатки приглашают на променады

Интерактивные игры, конкурсы, караоке ждут горожан сегодня на сценической площадке у стелы «Город воинской славы» в центре города. Мероприятие проводится в рамках летнего проекта «Городские променады».

Завтра, 10 июня, на этой же площадке пройдет импровизированная дискотека под открытым небом «Музыка над Авачинской бухтой». Программа променадов рассчитана на 2 часа с 16.00 до 18.00.

Напомним, что программа мероприятий «Городские променады» расписана на все лето: по пятницам и выходным субботним дням. Коррективы в программу променадов может внести только камчатская погода.

В Управлении культуры города, спорта и молодежной политики уточняют, что весь июнь мероприятия будут проходить на сценической площадке у стелы, а в июле свою работу начнет еще одна площадка - возле городского фонтана в микрорайоне 6 км. В привычное время с 16.00 до 18.00 горожан приятной музыкой и хорошим настроением будет радовать Городской оркестр.