Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Караоке и дискотека – жителей столицы Камчатки приглашают на променады
Интерактивные игры, конкурсы, караоке ждут горожан сегодня на сценической площадке у стелы «Город воинской славы» в центре города. Мероприятие проводится в рамках летнего проекта «Городские променады».
Завтра, 10 июня, на этой же площадке пройдет импровизированная дискотека под открытым небом «Музыка над Авачинской бухтой». Программа променадов рассчитана на 2 часа с 16.00 до 18.00.
Напомним, что программа мероприятий «Городские променады» расписана на все лето: по пятницам и выходным субботним дням. Коррективы в программу променадов может внести только камчатская погода.
В Управлении культуры города, спорта и молодежной политики уточняют, что весь июнь мероприятия будут проходить на сценической площадке у стелы, а в июле свою работу начнет еще одна площадка - возле городского фонтана в микрорайоне 6 км. В привычное время с 16.00 до 18.00 горожан приятной музыкой и хорошим настроением будет радовать Городской оркестр.
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ставьте светофор на площади для своих гулянок и променадов - в выходные пробка от КП до центра