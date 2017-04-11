Каждый день с дорог столицы Камчатки вывозят 50 кубометров песка

В Петропавловске продолжается подготовка дорожного полотна к летней ремонтной кампании. Ежедневно на работах по вывозу песка задействовано более 50 единиц техники, а также ручной труд рабочих.

«За сутки с обочин магистральных дорог и межквартальных проездов вывозят порядка 50 кубометров песка, скопившегося за зиму. Полноценная кампания по уборке песка и мусора начнется в мае, в это же время дорожные предприятия приступят к мытью остановок и барьерных ограждений», - рассказал директор МКУ «Управление дорожного хозяйства» Александр Здановский.

В Управлении также добавили, что сейчас на дорогах работает и специальная техника, предназначенная для уборки улиц. Магистральные дороги моют дорожные пылесосы, центральные проезды Петропавловска - ул. Ленинская, Советская, Набережная убирают с помощью подметально-уборочной машины – «Скандия».

Напомним, в середине мая на дороги краевого центра выйдет специальная машина «Магнум», с помощью которой будет производиться ямочный ремонт дорог. В настоящее время глубокие ямы и выбоины на дорогах Петропавловска-Камчатского закрываются с помощью щебня и гудрона. Это временная мера: таким образом выбоины заделывают только на участках, нуждающихся в срочном ремонте.