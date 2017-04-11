Каждый день с дорог столицы Камчатки вывозят 50 кубометров песка

11 апреля 2017, 07:48

В Петропавловске продолжается подготовка дорожного полотна к летней ремонтной кампании. Ежедневно на работах по вывозу песка задействовано более 50 единиц техники, а также ручной труд рабочих.
 
«За сутки с обочин магистральных дорог и межквартальных проездов вывозят порядка 50 кубометров песка, скопившегося за зиму. Полноценная кампания по уборке песка и мусора начнется в мае, в это же время дорожные предприятия приступят к мытью остановок и барьерных ограждений», - рассказал директор МКУ «Управление дорожного хозяйства» Александр Здановский. 
 
В Управлении также добавили, что сейчас на дорогах работает и специальная техника, предназначенная для уборки улиц. Магистральные дороги моют дорожные пылесосы,  центральные проезды Петропавловска - ул. Ленинская, Советская, Набережная убирают с помощью подметально-уборочной машины – «Скандия».
 
Напомним, в середине мая на дороги краевого центра выйдет специальная машина «Магнум», с помощью которой будет производиться ямочный ремонт дорог.  В настоящее время глубокие ямы и выбоины на дорогах Петропавловска-Камчатского закрываются с помощью щебня и гудрона. Это временная мера: таким образом выбоины заделывают только на участках, нуждающихся в срочном ремонте. 

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

10 апреля 2017, 19:51
На Камчатке нашли мужчину и ребенка, погребенных под лавиной
10 апреля 2017, 18:54
К поискам попавших под лавину людей на Камчатке привлекут военных
10 апреля 2017, 16:17
На Камчатке пройдет третий чемпионат по компьютерному многоборью для пенсионеров
10 апреля 2017, 16:17
Корабли ТОФ задействованы в поисках пропавшего на Камчатке катера с людьми
10 апреля 2017, 16:16
«Мастер Корякского танца»: посвященная Сергею Кевевтегину выставка пройдет на Камчатке
10 апреля 2017, 14:31
Военные истребители МиГ-31 вернулись на Камчатку после учений в Приморье

За неделю

08 апреля 2017, 16:07
МЧС Сибири о поисках пропавших мужчин на Камчатке: вызволять их приходится за внушительные деньги
08 апреля 2017, 13:36
Акция «Вместе против терроризма» собрала на Камчатке 2 тыс. человек
08 апреля 2017, 11:50
В центре столицы Камчатки «проснулись медведи»
07 апреля 2017, 17:23
На «Тотальный диктант» записались 150 жителей Камчатки
07 апреля 2017, 17:21
Власти Камчатки возмущены беспечностью мужчин, которых сейчас ищут в Авачинском заливе
07 апреля 2017, 16:52
На поиски катера с двумя мужчина на Камчатке подняли вертолет

За месяц

01 апреля 2017, 11:23
В столице Камчатки будут судить мужчину, который насиловал слабоумную девочку
31 марта 2017, 14:19
Акция «На работу на велосипеде» пройдет и в столице Камчатки
31 марта 2017, 07:56
На Камчатке объяснили, почему участник «Берингии» Роман Мандятов не получил приз за свой костюм и нарты
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?