Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Команда с Камчатки заняла 15-е место в финале «Победы»
Команда Пионерской школы из Елизовского района Камчатки одержала победу в финале конкурса «Визитка» и заняла общекомандное 15 место из 63 команд – участников.
Напомним, команда Пионерской школы представляла Камчатку на всероссийском финале военно-патриотической игры «Победа» в Московской области, который проходил с 15 по 20 августа в Кубинке. Честь Камчатки на России защищали 11 юнармейцев из поселка Пионерский. Это - Екатерина Бажутина, Максим Буров, Иван Гребёнкин, Владислав Золотарёв, Денис Коблов, Полина Кочетова, Илья Мартыненко, Сабит Мастализаде, Влад Черниговский, Никита Ю и командир отряда Дмитрий Краличкин.
Учащиеся Пионерской школы уже дважды бывали на всероссийских финалах «Победы»: в 2015-ом году – в Севастополе, в 2016-ом – в городе Волжский Волгоградской области. По итогам прошлого года команда вошла в десятку по стране, завоевав шестое место, а также стала лучшей в Дальневосточном федеральном округе.
В этом году Пионерская школа сначала уверенно выиграла муниципальный этап игры «Победа», а затем и региональный – он проходил со 2 по 5 июня.
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