Команда с Камчатки заняла 15-е место в финале «Победы»

21 августа 2017, 16:25

Команда Пионерской школы из Елизовского района Камчатки одержала победу в финале конкурса «Визитка» и заняла общекомандное 15 место из 63 команд – участников.
 
Напомним, команда Пионерской школы представляла Камчатку на всероссийском финале военно-патриотической игры «Победа» в Московской области, который проходил с 15 по 20 августа в Кубинке. Честь Камчатки на России защищали 11 юнармейцев из поселка Пионерский. Это - Екатерина Бажутина, Максим Буров, Иван Гребёнкин, Владислав Золотарёв, Денис Коблов, Полина Кочетова, Илья Мартыненко, Сабит Мастализаде, Влад Черниговский, Никита Ю и командир отряда Дмитрий Краличкин.
 
Учащиеся Пионерской школы уже дважды бывали на всероссийских финалах «Победы»: в 2015-ом году – в Севастополе, в 2016-ом – в городе Волжский Волгоградской области. По итогам прошлого года команда вошла в десятку по стране, завоевав шестое место, а также стала лучшей в Дальневосточном федеральном округе.
 
В этом году Пионерская школа сначала уверенно выиграла муниципальный этап игры «Победа», а затем и региональный – он проходил со 2 по 5 июня. 
 

www.kamchat.info

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