Командующий ТОФ устроил тревогу ракетчикам на Камчатке

Ракетно-артиллерийское соединение Тихоокеанского флота на Камчатке поднято по учебной тревоге. Проверку военным устроил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, который находится с рабочим визитом на Камчатке.

По сигналу учебной тревоги ракетные дивизионы берегового соединения Войск и Сил на северо-востоке России вышли из пункта постоянной дислокации в позиционные районы для проведения боевой подготовки.

Военнослужащие на боевой технике совершили марш в назначенные районы и заняли позиции.

В ходе проверки более 500 ракетчиков будут отрабатывать все виды учебно-боевой подготовки от организации походного охранения до ведения противовоздушной обороны. Особое внимание будет уделено отработке нормативов по развертыванию береговых противокорабельных ракетных комплексов «Редут» и «Рубеж».

«КамИНФОРМ» уже сообщало, что командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц инспектирует соединения и воинские части, дислоцированные на Камчатке. Проверке подвергаются надводные корабли, подводные лодки и части береговых войск флота.