Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Командующий ТОФ устроил тревогу ракетчикам на Камчатке
Ракетно-артиллерийское соединение Тихоокеанского флота на Камчатке поднято по учебной тревоге. Проверку военным устроил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, который находится с рабочим визитом на Камчатке.
По сигналу учебной тревоги ракетные дивизионы берегового соединения Войск и Сил на северо-востоке России вышли из пункта постоянной дислокации в позиционные районы для проведения боевой подготовки.
Военнослужащие на боевой технике совершили марш в назначенные районы и заняли позиции.
В ходе проверки более 500 ракетчиков будут отрабатывать все виды учебно-боевой подготовки от организации походного охранения до ведения противовоздушной обороны. Особое внимание будет уделено отработке нормативов по развертыванию береговых противокорабельных ракетных комплексов «Редут» и «Рубеж».
«КамИНФОРМ» уже сообщало, что командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц инспектирует соединения и воинские части, дислоцированные на Камчатке. Проверке подвергаются надводные корабли, подводные лодки и части береговых войск флота.
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