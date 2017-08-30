Компания Вексельберга может выиграть конкурс на строительство терминала главного аэропорта Камчатки

30 августа 2017, 07:45

На Камчатке стало известно, сколько денег за контрольный пакет акций АО «Международный аэропорт «Петропавловск-Камчатский», предложили участники конкурса, которые в итоге обязуются построить новый терминал главного аэропорта Камчатки. 
 
Судя по документации, опубликованной организаторами конкурса, все шансы на победу имеет компания «Аэропорты России», которая входит в группу компания «Ренова» Виктора Вексельберга. Этот участник предложил за одну акцию 9 тыс. 842 рублей и представил эскиз нового терминала, а также письма от четырех банков, готовых принять финансовое участие в строительстве. Кроме того, инвестор готов построить гостиницу на 120 мест и цех бортового питания. 
 
Второй участник конкурса - ООО «Новапорт Инвест», предложил за одну акцию 2 тыс. 116 рублей, приложил к заявке письмо от одного банка и Фонда развития ДВФО и Забайкалья. 
 
Как уже ранее сообщало «КамИНФОРМ», власти Камчатки планируют выручить от продажи акций около 760 млн рублей. 
 
Построить международный терминал в аэропорту «Петропавловск-Камчатский (Елизово)» пропускной способностью 400 пассажиров в час — такая задача будет стоять перед победителем инвестиционного конкурса. Ожидается, что итоги будут объявлены уже завтра. 
 
Здание, которое будет строить инвестор, должно соответствовать ряду технических требований, архитектурным формам. Кроме того, в ходе отбора будет оцениваться готовность инвестора построить другие объекты аэропортовой инфраструктуры. Это гостиничный комплекс, цех бортового питания и так далее.  
 
Базовый аэропорт «Петропавловск-Камчатский (Елизово)» – единственный в крае, способный принимать воздушные суда с большой взлетной массой, обеспечивающий функционирование регулярных авиапассажирских перевозок всех видов: международных, межрегиональных и местных.
 
Ожидается, что соглашение с победителем конкурса будет подписано в ходе Восточного экономического форума 6-7 сентября во Владивостоке.

www.kamchat.info

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