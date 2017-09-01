Компания Вексельберга вложит в развитие главного аэропорта Камчатки более 7 млрд рублей

Ввод в действие нового терминала главного аэропорта Камчатки запланирован на 2021 год. Его пропускная способность составил 1 млн пассажиров в год. Об этом, как сообщили «КамИНФОРМ» в правительстве края, было заявлено на встрече губернатора Владимира Илюхина с главой группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом, который прибыл с частным визитом на полуостров.

Дело в том, что инвестиционный конкурс на строительство терминала выиграла компания «Аэропорты регионов», входящая в группу компаний «Ренова». На встрече также было отмечено, что инвестор планирует вложить в проект более 7 млрд рублей. Реализовать масштабный проект по строительству на Камчатке нового аэровокзального комплекса планируется на площади более 30 тыс. кв. м.

«Этот объект для края очень важен. Конечно, хотелось бы, чтобы проект был реализован в максимально сжатые сроки. Объём пассажиропотока в крае в последние годы растёт. Сейчас аэропорт обслуживает более 600 тысяч пассажиров в год, планируем выйти на миллион. Будем прилагать к этому все усилия», - отметил Владимир Илюхин.

В ходе реализации проекта компания инвестирует в развитие аэропорта свыше 7 млрд рублей. Помимо пассажирского терминала, оснащённого телескопическими трапами и передовым технологическим оборудованием, в него войдет гостиница на 120 номеров и торгово-офисный центр. Таким образом, аэропорт в городе Елизово станет не просто современным транспортным узлом, но и центром нового туристического кластера.

«Со своей стороны хочу поблагодарить Правительство Камчатского края. Конкурс прошёл, я считаю очень прозрачно, понятно. Думаю, и для нас, и для вас этот проект в целом амбициозный, знаковый. Мы бы хотели его реализовывать не только как проект по строительству аэровокзала. Обязательно должен быть и гостиничный комплекс, и грузовой терминал. Есть также идеи по расширению проекта за счёт создания комплекса питания, комплекса подготовки для транспортировки продуктов и так далее. Мы ко всему готовы, но, конечно, это потребует очень тесного взаимодействия. От нас с вами потребуется много усилий, и мне кажется, что при доброй воле сторон, мы сумеем это реализовать», - сказал Виктор Вексельберг.

Напомним, накануне на Камчатке подвели итоги конкурсного отбора по выбору инвестора по строительству нового международного терминала в главном аэропорту Камчатки. Победителем была признана АО «УК «Аэропорты регионов», которая предложила максимальную цену за акцию аэропорта, наибольший объем инвестиций и строительство дополнительных объектов сопутствующей инфраструктуры.

«Аэропорты Регионов» – ведущий аэропортовый холдинг России, стратегическим инвестором которого является Группа компаний «Ренова». На сегодняшний день в холдинг входят ПАО «Аэропорт Кольцово» (Екатеринбург), ПАО «Международный аэропорт Курумоч» (Самара), ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» (Стригино) и ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». Пассажиропоток аэропортов холдинга по итогам 2016 г. составил 9,3 млн человек. Также управляющая компания реализует проекты строительства новых аэропортов Платов (Ростов-на-Дону) и Центральный (Саратов).