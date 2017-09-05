Конкурс арт-мобов пройдет в столице Камчатки в День города

05 сентября 2017, 10:43

До окончания приема заявок на Открытый конкурс арт-мобов «41-АРТ», который пройдет в Петропавловске-Камчатском, осталось 3 дня. Конкурс состоится 9 сентября, в рамках празднования Дня города. 
 
Задача участников достаточно проста: нужно построить выступление таким образом, чтобы они хорошо просматривалось сверху. 
Зрители же смогут в реальном времени оценить оригинальность и творческий подход к выступлению, благодаря трансляции номера на телеэкран. 
 
«На Камчатке очень не хватает таких мероприятий, которые позволяют раскрыть творческий потенциал и способствуют командообразованию», - поделилась своим мнением одна из участниц предыдущего конкурса Римма Зарипова. 
 
Организаторами выступили Дом творчества «Юность», Городской Совет старшеклассников и творческое объединение «Идея». Узнать подробную информацию и подать заявку можно https://vk.com/41art, а также по телефонам: 24-06-46, +7(961)961-66-53.

www.kamchat.info

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