Конкурс арт-мобов пройдет в столице Камчатки в День города

До окончания приема заявок на Открытый конкурс арт-мобов «41-АРТ», который пройдет в Петропавловске-Камчатском, осталось 3 дня. Конкурс состоится 9 сентября, в рамках празднования Дня города.

Задача участников достаточно проста: нужно построить выступление таким образом, чтобы они хорошо просматривалось сверху.

Зрители же смогут в реальном времени оценить оригинальность и творческий подход к выступлению, благодаря трансляции номера на телеэкран.

«На Камчатке очень не хватает таких мероприятий, которые позволяют раскрыть творческий потенциал и способствуют командообразованию», - поделилась своим мнением одна из участниц предыдущего конкурса Римма Зарипова.

Организаторами выступили Дом творчества «Юность», Городской Совет старшеклассников и творческое объединение «Идея». Узнать подробную информацию и подать заявку можно https://vk.com/41art, а также по телефонам: 24-06-46, +7(961)961-66-53.