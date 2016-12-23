Константин Слыщенко прибывает на Камчатку с рабочим визитом

Депутат Государственной Думы РФ 7 созыва от Камчатского края, член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константин Слыщенко в рамках региональной недели прибывает на полуостров в пятницу, 23 декабря.

План рабочего визита включает обширный перечень мероприятий. 23 декабря Слыщенко откроет свою общественную приёмную, основной задачей которой станет работа с обращениями жителей Камчатского края. 24 декабря депутат примет участие в работе отчетно-выборной конференции Камчатского регионального отделения партии «Единая Россия».

В понедельник, 26 декабря, Константин Слыщенко проведет прием граждан в общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева. В этот же день встретится с представителями автомобильного сообщества, а также проведет ежемесячное заседание в рамках реализации партийного проекта «Школа молодого политика». 27 декабря депутат посетит Мильковский муниципальный район, где пообщается с местными жителями.

28 декабря запланирована рабочая встреча с секретарями первичных отделений Петропавловск-Камчатского местного отделения партии «Единая Россия». Добавим, что это будет уже третий визит Константина Слыщенко на Камчатку в рамках региональной недели.