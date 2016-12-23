Константин Слыщенко прибывает на Камчатку с рабочим визитом

23 декабря 2016, 07:40

Депутат Государственной Думы РФ 7 созыва от Камчатского края, член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константин Слыщенко в рамках региональной недели прибывает на полуостров в пятницу, 23 декабря.
 
План рабочего визита включает обширный перечень мероприятий. 23 декабря Слыщенко откроет свою общественную приёмную, основной задачей которой станет работа с обращениями жителей Камчатского края. 24 декабря депутат примет участие в работе отчетно-выборной конференции Камчатского регионального отделения партии «Единая Россия».
 
В понедельник, 26 декабря, Константин Слыщенко проведет прием граждан в общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева. В этот же день встретится с представителями автомобильного сообщества, а также проведет ежемесячное заседание в рамках реализации партийного проекта «Школа молодого политика». 27 декабря депутат посетит Мильковский муниципальный район, где пообщается с местными жителями.
 
28 декабря запланирована рабочая встреча с секретарями первичных отделений Петропавловск-Камчатского местного отделения партии «Единая Россия». Добавим, что это будет уже третий визит Константина Слыщенко на Камчатку в рамках региональной недели.

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

22 декабря 2016, 17:23
У жителя Камчатки изъяли наркотики, который он хранил в сугробе
22 декабря 2016, 17:22
Благоустройство, реконструкция сельских домов культуры, новые парки – проекты "Единой России"
22 декабря 2016, 15:47
Обойдется без сюрпризов: имя нового главы столицы Камчатки назовут 27 декабря
22 декабря 2016, 13:11
В отдельных районах столицы Камчатки жители ощутили землетрясение силой 1-2 балла
22 декабря 2016, 12:56
Проверка системы оповещения на Камчатке была плановой и не связана с каким-либо ЧС: МЧС
22 декабря 2016, 12:55
Более 14 млн рублей отдали камчатцы мошенникам

За неделю

21 декабря 2016, 16:33
Спортсменка с Камчатки выиграла супергигант на Кубке России по горным лыжам
21 декабря 2016, 16:28
Все предприятия, оказывающие негативное воздействие на природу Камчатки, поставят на госучет
21 декабря 2016, 12:33
В столице Камчатки закончили строительство нового микрорайона: сдали последние четыре дома
21 декабря 2016, 12:31
Полицейские открыли стрельбу в столице Камчатки, чтобы остановить машину нарушителя
21 декабря 2016, 08:31
Самолеты между Камчаткой и Сахалином будут летать чаще
21 декабря 2016, 08:07
Еще посидеть придется: экс-министру спорта Камчатки отказали в УДО

За месяц

14 декабря 2016, 11:01
Основной продавец бензина на Камчатке не будет поднимать цены до конца года: ФАС
14 декабря 2016, 08:01
При извержении Безымянного на Камчатке может возникнуть опасность для местной и международной авиации
13 декабря 2016, 08:11
Тарифы на свет для предприятий Камчатки могут снизить уже в феврале
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?