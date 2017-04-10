Корабли ТОФ задействованы в поисках пропавшего на Камчатке катера с людьми

На Камчатке уже несколько суток идут поиски маломерного катера с двумя мужчинами на борту, которые якобы вышли для обкатки мотора в сторону Авачинского залива и не вернулись. Несколько дней их искали по берегу и с воздуха, но результатов пока не каких.

Тем временем, в Восточном военном округе сообщают, что на поиск ориентированы и военные корабли группировки ТОФ. Их экипажа осматривают акваторию Тихого океана, куда могло унести катер. Кроме того, при проведении учебных полетов, на поиск ориентированы и пилоты военных самолетов.

А в социальных сетях некоторые люди распространяют информацию, что лодка уже найдена и даже прилагают фотографии, но на них резиновая лодка, а мужчины ушли на небольшом катере.

«КамИНФОРМ» напоминает, что мужчин ищут с пятницы и пока безуспешно.