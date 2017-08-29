Краболовы у берегов Камчатки уже выловили более 13,5 тыс. тонн ракообразных

29 августа 2017, 16:17

На Камчатке суммарный вылов крабов по последним данным Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства составил 13 686 тонн. В ведомстве «КамИНФОРМ» сообщили, что эти объемы выше показателей 2016 года на 2482 тонны (в 2016 году – 11 204 тонны).

На данный момент, добыча краба-стригуна бэрди осуществляется в Петропавловско-Командорской и Камчатско-Курильской подзонах, краба-стригуна опилио добывают в Западно-Камчатской подзоне.

Как уже сообщало «КамИНФОРМ», основная крабовая путина начнется на Камчатке 1 сентября. Промысел будет сосредоточен в Западно-Камчатской подзоне Охотского моря.

В этом районе на текущий год общий допустимый улов краба камчатского утвержден в объеме 8,574 тыс. тонн, синего – 3,85 тыс. тонн, равношипового – 0,3 тыс. тонн, колючего – 0,001 тыс. тонн, краба-стригуна опилио – 0,3 тыс. тонн, стригуна ангулятуса – 0,002 тыс. тонн.

www.kamchat.info

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