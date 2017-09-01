Краевые депутаты поздравили учащихся средних школ Камчатки с Днем Знаний

01 сентября 2017, 16:53

1 сентября в образовательных учреждениях Петропавловска прошли торжественные линейки, посвящённые Дню знаний.
 
Депутаты Законодательного Собрания Камчатского края Андрей Стуков и Татьяна Ткаченко приняли участие в торжествах в школах № 40 и № 42 Петропавловска, где поздравили учителей, школьников и их родителей с новым учебным годом и пожелали успехов в учебе.
 
«Первое сентября – это символ новых начинаний и стремлений, творческого поиска, перспектив и возможностей, открывающихся перед каждым школьником. И конечно особые эмоции этот день вызывает у первоклассников и их родителей. Желаю всем ребятам, которые впервые переступают порог школы, увлекательной учёбы и верных школьных друзей. Дорогие ребята пусть новый учебный год подарит вам массу новых знаний и будет щедр на открытия. Счастья вам, успехов в учебе, спорте и творчестве. Учитесь с удовольствием! С праздником вас, с новым учебным годом!», -  сказала Татьяна Ткаченко.
«Особые слова благодарности и признательности хочется в этот день сказать всем учителям и педагогам Камчатского края. Дорогие учителя! Вам выпала огромная честь, на вас возложена серьезная ответственность - в ваших руках наше будущее, ведь от вас напрямую зависит то, насколько успешны будут наши дети, в учебе и в жизни. Ваш неоценимый труд и высокий профессионализм – залог высокого качества образования. Счастья вам, успехов и профессионального роста! С праздником вас, с новым учебным годом!», – сказал Андрей Стуков.  
 
В торжественной обстановке от благотворительного фонда «Молодежь.Камчатка.Спорт» за хорошую учебу по итогам 2016-2017 учебного года, активную жизненную позицию и  активное участие в акциях и мероприятиях, проводимых Камчатским краевым благотворительным фондом «Молодежь.Камчатка.Спорт.», Андрей Стуков и Татьяна Ткаченко вручили учащимся Почетные грамоты и премии.

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