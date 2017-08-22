Крупнейший район Камчатки полностью готов ко Дню знаний

Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Глава Администрации Елизовского муниципального района Роман Василевский совместно с начальником Управления образования Еленой Кудрявцевой и главами сельских поселений проверили готовность образовательных учреждений к новому учебному году. На очередном выездном совещании, которое состоялось 21 августа, Роман Василевский осмотрел детский сад «Рябинушка» в поселке Раздольный и Лесновскую школу.
Посетив Раздольненский детский сад, глава районной Администрации проверил новый теневой навес, асфальтобетонное покрытие, а также внутреннее состояние дошкольного учреждения. В Лесновской школе Роман Василевский также осмотрел состояние учебного заведения после ремонта.
«Мы увидели внутренне убранство. Отремонтированы все полы, а также стены, потолки, полностью заменены системы освещения. Школа сегодня готова на сто процентов. Я удовлетворен теми работами, которые были выполнены. На самом деле многое зависит от руководителя того или иного учреждения: когда человек переживает за свое дело, то и в школе приятно находиться. Я думаю, такие же чувства и впечатления будут и у детей, которые придут сюда вместе с родителями 1 сентября», – отметил Роман Василевский
Елена Кудрявцева рассказала, что в 2017 году на ремонт учреждений образования выделено около 68 млн. рублей. Эти средства были направлены на ремонт систем пожарных сигнализаций, на замену старого ограждения, на асфальтирование территорий около образовательных организаций, на внутренний косметический ремонт помещений, ремонт кровель школ и детских садов, замену ветхих оконных блоков и приобретение
новой мебели в классы и группы. Кроме того, произведен ремонт теплотрасс и систем отоплений. Во всех школах и детских садах работы по подготовке к новому учебному году уже завершены.
«Приемка образовательных организаций началась 8 июля и закончилась 16 августа, 41 образовательное учреждение успешно принято к началу учебного года, больших замечаний, нареканий со стороны контролирующих инстанций к нам нет», – сообщила начальник Управления образования Администрации Елизовского муниципального района Елена Кудрявцева.
По ее словам, специальная комиссия еженедельно посещала школы и детские сады с целью контроля качества работ и сроков сдачи объектов. В состав комиссии входили специалисты Пожарного надзора, Роспотребнадзора, сотрудники ФСБ, органов внутренних дел, специалисты Управления образования, Управления культуры, спорта и молодежной политики, а также сотрудники Администрации Елизовского муниципального района.
По итогам всех проверок по каждой школе составлен план дальнейших действий.
«С точки зрения всех контролирующих органов мы сегодня готовы к учебному процессу, но для себя мы сделали определенные выводы. Исходя из них, будем формировать новый бюджет на следующий год», - добавил глава района.
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