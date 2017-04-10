Льготные лекарства на Камчатке уже получили 15 тыс. человек

С начала 2017 года льготными лекарствами в Камчатском крае обеспечены 15 тысяч человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«По льготным рецептам было отпущено необходимых лекарственных препаратов на общую сумму 115 млн рублей», - сказали в министерстве.

Там добавили, что с целью оптимизации процесса выдачи льготных лекарств в министерстве здравоохранения Камчатского края организована работа «Горячей линии». По всем вопросам, связанным с обеспечением пациентов необходимыми лекарственными препаратами, можно обращаться по телефонам: 8 (4152) 42-16-25, 8 (4152) 42-83,57.