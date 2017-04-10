Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Льготные лекарства на Камчатке уже получили 15 тыс. человек
С начала 2017 года льготными лекарствами в Камчатском крае обеспечены 15 тысяч человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
«По льготным рецептам было отпущено необходимых лекарственных препаратов на общую сумму 115 млн рублей», - сказали в министерстве.
Там добавили, что с целью оптимизации процесса выдачи льготных лекарств в министерстве здравоохранения Камчатского края организована работа «Горячей линии». По всем вопросам, связанным с обеспечением пациентов необходимыми лекарственными препаратами, можно обращаться по телефонам: 8 (4152) 42-16-25, 8 (4152) 42-83,57.
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