Летающие киоски, туалеты, баннеры и деревья на машинах: последствия циклона ликвидируют на Камчатке

В столице Камчатки у коммунальных служб уйдет несколько дней на ликвидацию последствий мощного циклона, который бушевал в городе накануне днем и вечером. Как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии, они начали работу еще вчера с уборки веток и поломанных деревьев, сегодня эти работы будут продолжены.

В Петропавловске-Камчатском нет микрорайона, где стихия не оставила бы о себе память. Везде есть сломанные деревья, кое-где порвало или оторвало баннеры, на Култучном озере унесло туалет, возле одного из торговых центров холодильник с прохладительными напитками разбил окно машины. Во многих районах деревья попадали на автомобили. Накануне вечером чиновники просили автомобилистов не парковаться возле деревьев, но не все прислушались...

«КамИНФОРМ» напоминает, что основной удар стихии по столице Камчатки пришелся на вечер понедельника. Ветер достиг штормовой силы.

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