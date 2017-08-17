Летчики морской авиации ТОФ отработали полеты во время циклона на Камчатке

На Камчатке с приходом нового тихоокеанского циклона летчики авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота отработали полеты в сложных метеоусловиях. Как сообщили «КамИНФОРМ» в пресс-службе ТОФ, в полетах были задействованы экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 и экипажи самолётов и вертолетов противолодочной авиации Ил-38Н, Ка-27.

В сложных погодных условиях, в том числе и ночью лётчики отработали взлет-посадку при низкой облачности и плохой видимости, а также выполнили пилотирование и взаимодействие в группах при решении задач по предназначению.

Главная задача тренировок состояла в поддержании у летчиков навыков пилотирования в различных условиях. Особое внимание было уделено отработке пилотирования в сложных метеоусловиях молодыми экипажами.