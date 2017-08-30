Лицензирование пассажирских перевозок будет расширено: депутаты Камчатки

Правительством РФ разработан проект федерального закона о возврате лицензирования для перевозок пассажиров всем автомобильным транспортом. Об этом сообщил председатель комитета государственного строительства, местного самоуправления и гармонизации межнациональных отношений законодательного собрания Камчатского края Андрей Лиманов.

Этот вопрос обсудили на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Камчатского края под председательством заместителя председателя Правительства Камчатского края Юрия Зубаря.

Как пояснил Андрей Лиманов, в настоящее время лицензирование необходимо только для пассажирского транспорта, осуществляющего регулярные городские и пригородные виды сообщения. «Однако в связи с тем, что для заказных пассажирских перевозок нет требования прохождения лицензирования, зачастую на маршрут выходят автобусы нелегальных перевозчиков, что влечет за собой рост числа аварий с большим количеством жертв, а причинами становятся ненадлежащее техническое состояние транспорта и низкая профессиональная подготовка водителей», – сказал депутат.

За время отмены требования об обязательном лицензировании подобных пассажирских перевозок, которое было введено в 2011 году, количество ДТП с участием автобусов неуклонно растет. «О росте числа дорожно-транспортных аварий после отмены лицензирования некоторых видов автомобильных перевозок, в том числе и автобусных, сказал на совещании с членами Правительства Президент России Владимир Владимирович Путин. Поэтому, безусловно, возврат лицензирования на перевозку пассажиров для всех видов автотранспорта – это большой шаг в направлении к безопасности на дорогах. Особенно важно это в отношении детей. Есть эта проблема и у нас на Камчатке, где организованные группы туристов доставляют к природным достопримечательностям на различном транспорте, а в качестве перевозчика порой выступает не организация с водителями-профессионалами, а физические лица. Уверен, что лицензирование станет заслоном на пути недобросовестных перевозчиков и позволит снизить число ДТП», – подчеркнул Лиманов.

Разработанный Правительством РФ проект федерального закона, который вносит изменения в действующий закон о лицензировании и возвращает обязательное лицензирование для перевозок пассажиров всем автомобильным транспортом, в ближайшее время поступит в Государственную Думу РФ на рассмотрение.