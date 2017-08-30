Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
Петропавловск-
Камчатский
- 30 августа, среда
В Петропавловске-Камчатском
+10 °C
пасмурно
- Курс валют ЦБ
USD 58,5320
EUR 70,4316
- Редакция
+7 914 623-82-57
Лицензирование пассажирских перевозок будет расширено: депутаты Камчатки
Правительством РФ разработан проект федерального закона о возврате лицензирования для перевозок пассажиров всем автомобильным транспортом. Об этом сообщил председатель комитета государственного строительства, местного самоуправления и гармонизации межнациональных отношений законодательного собрания Камчатского края Андрей Лиманов.
Этот вопрос обсудили на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Камчатского края под председательством заместителя председателя Правительства Камчатского края Юрия Зубаря.
Как пояснил Андрей Лиманов, в настоящее время лицензирование необходимо только для пассажирского транспорта, осуществляющего регулярные городские и пригородные виды сообщения. «Однако в связи с тем, что для заказных пассажирских перевозок нет требования прохождения лицензирования, зачастую на маршрут выходят автобусы нелегальных перевозчиков, что влечет за собой рост числа аварий с большим количеством жертв, а причинами становятся ненадлежащее техническое состояние транспорта и низкая профессиональная подготовка водителей», – сказал депутат.
За время отмены требования об обязательном лицензировании подобных пассажирских перевозок, которое было введено в 2011 году, количество ДТП с участием автобусов неуклонно растет. «О росте числа дорожно-транспортных аварий после отмены лицензирования некоторых видов автомобильных перевозок, в том числе и автобусных, сказал на совещании с членами Правительства Президент России Владимир Владимирович Путин. Поэтому, безусловно, возврат лицензирования на перевозку пассажиров для всех видов автотранспорта – это большой шаг в направлении к безопасности на дорогах. Особенно важно это в отношении детей. Есть эта проблема и у нас на Камчатке, где организованные группы туристов доставляют к природным достопримечательностям на различном транспорте, а в качестве перевозчика порой выступает не организация с водителями-профессионалами, а физические лица. Уверен, что лицензирование станет заслоном на пути недобросовестных перевозчиков и позволит снизить число ДТП», – подчеркнул Лиманов.
Разработанный Правительством РФ проект федерального закона, который вносит изменения в действующий закон о лицензировании и возвращает обязательное лицензирование для перевозок пассажиров всем автомобильным транспортом, в ближайшее время поступит в Государственную Думу РФ на рассмотрение.
Вчера
- 29 августа 2017, 17:26
- На Камчатку идет еще один циклон с дождем
- 29 августа 2017, 17:25
- Озеро Халактырское в столице Камчатки могло приобрести зеленый цвет из-за краски
- 29 августа 2017, 16:17
- Краболовы у берегов Камчатки уже выловили более 13,5 тыс. тонн ракообразных
- 29 августа 2017, 16:16
- На Камчатке ГИБДД просит родителей перед Днем знаний напомнить детям о ПДД
- 29 августа 2017, 14:24
- На Камчатке 52-летний мужчина надругался над школьником
- 29 августа 2017, 12:34
- На Камчатке полицейские вместо браконьерской рыбы нашли 1,5 тыс. кустов конопли
За неделю
- 28 августа 2017, 16:14
- Более 3500 камчатцев приняли участие в мероприятиях акции «Ночь кино»
- 28 августа 2017, 15:48
- На Камчатке в ДТП погиб 12-летний велосипедист
- 28 августа 2017, 15:47
- На Камчатке появится круглогодичный лагерь для отдыха детей
- 28 августа 2017, 15:46
- Евгений Широков ушел в отставку с поста главы агентства лесного хозяйства Камчатки
- 28 августа 2017, 15:45
- На Камчатке «бэтмэну» дали два года условно за распространение порнографии
- 28 августа 2017, 15:44
- Бывший работник станции ТО в столице Камчатки вынес два сейфа с деньгами из офиса
За месяц
- 21 августа 2017, 08:15
- В столице Камчатки чиновники запустят портал «Нам по пути» для общения с жителями
- 18 августа 2017, 18:13
- Все школы Камчатки абсолютно готовы к 1 сентября
- 18 августа 2017, 16:48
- На Камчатке полицейский подстрелил браконьера, который пытался бежать
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0