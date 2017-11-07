Лучшими учениками Камчатки признаны сразу два школьника

07 ноября 2017, 08:03

Сразу два старшеклассника стали победителями конкурса «Ученик года Камчатки – 2017». Как сообщили «КамИНФОРМ» в министерстве образования края, за право называться лучшим учеником боролись 16 старшеклассников из всех муниципальных образований края. 
 
Традиционно старшеклассники состязались в пяти конкурсных турах. Среди них — самопрезентация, краеведческий конкурс, дискуссия с участием министра образования края Виктории Сивак, мастер-классы, домашнее задание.
 
По итогам конкурсных испытаний лучшими учениками года Камчатки признаны ученица средней школы № 3 им. Пушкина Петропавловска-Камчатского Полина Чернова и ученик средней школы № 9 Дмитрий Саломатин.
 
Также всем участникам были присвоены номинации и вручены памятные подарки. 

www.kamchat.info

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