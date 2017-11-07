Лучшими учениками Камчатки признаны сразу два школьника

Сразу два старшеклассника стали победителями конкурса «Ученик года Камчатки – 2017». Как сообщили «КамИНФОРМ» в министерстве образования края, за право называться лучшим учеником боролись 16 старшеклассников из всех муниципальных образований края.

Традиционно старшеклассники состязались в пяти конкурсных турах. Среди них — самопрезентация, краеведческий конкурс, дискуссия с участием министра образования края Виктории Сивак, мастер-классы, домашнее задание.

По итогам конкурсных испытаний лучшими учениками года Камчатки признаны ученица средней школы № 3 им. Пушкина Петропавловска-Камчатского Полина Чернова и ученик средней школы № 9 Дмитрий Саломатин.

Также всем участникам были присвоены номинации и вручены памятные подарки.