Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Лучшими учениками Камчатки признаны сразу два школьника
Сразу два старшеклассника стали победителями конкурса «Ученик года Камчатки – 2017». Как сообщили «КамИНФОРМ» в министерстве образования края, за право называться лучшим учеником боролись 16 старшеклассников из всех муниципальных образований края.
Традиционно старшеклассники состязались в пяти конкурсных турах. Среди них — самопрезентация, краеведческий конкурс, дискуссия с участием министра образования края Виктории Сивак, мастер-классы, домашнее задание.
По итогам конкурсных испытаний лучшими учениками года Камчатки признаны ученица средней школы № 3 им. Пушкина Петропавловска-Камчатского Полина Чернова и ученик средней школы № 9 Дмитрий Саломатин.
Также всем участникам были присвоены номинации и вручены памятные подарки.
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