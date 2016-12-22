Любителей экстрима просят не кататься с гор в столице Камчатки: лавиноопасно

В связи с большим объемом выпавших осадков в ноябре-декабре 2016 года, в горных районах Петропавловска существенно увеличится вероятность схода снежных масс, заявили в городском управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловска.

Чиновники рекомендуют гражданам воздержаться от катания на лыжах и снегоходах по горным территориям в период лавинной опасности.

Они также опубликовали схему наиболее лавиноопасных участков представлена ниже.