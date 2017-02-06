Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Любителей пьяной езды отправили за решетку на Камчатке
На Камчатке суд отправил в колонию общего режима на 10 месяцев 18-летнего жителя Мильковского района, который неоднократно садился за руль в состоянии опьянения, рассказали в прокуратуре.
Там отмечают, что первый штраф молодой человек получил еще до своего совершеннолетия, потом его вновь поймали пьяным за рулем и приговорили к обязательным работам, которые он проигнорировал. Поэтому в прошлом году его на месяц с лишним уже отправляли в колонию, но выйдя он вновь сел за руль в состоянии опьянения. На этот раз его решили отправить в колонию на 10 месяцев.
Еще один злостный нарушитель отправлен в колонию строгого режима. В январе 2017 года Камчатский краевой суд оставил без изменения приговор Елизовского районного суда Камчатского края, которым житель г. Елизово Камчатского края приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и на 1,5 года лишил его прав.
В суде установлено, что в январе прошлого года сотрудники полиции дважды останавливали елизовчанина за управление машиной в нетрезвом виде. В одном случае медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления алкоголя, во втором - он отказался проходить освидетельствование.
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