Любителей пьяной езды отправили за решетку на Камчатке

На Камчатке суд отправил в колонию общего режима на 10 месяцев 18-летнего жителя Мильковского района, который неоднократно садился за руль в состоянии опьянения, рассказали в прокуратуре.

Там отмечают, что первый штраф молодой человек получил еще до своего совершеннолетия, потом его вновь поймали пьяным за рулем и приговорили к обязательным работам, которые он проигнорировал. Поэтому в прошлом году его на месяц с лишним уже отправляли в колонию, но выйдя он вновь сел за руль в состоянии опьянения. На этот раз его решили отправить в колонию на 10 месяцев.

Еще один злостный нарушитель отправлен в колонию строгого режима. В январе 2017 года Камчатский краевой суд оставил без изменения приговор Елизовского районного суда Камчатского края, которым житель г. Елизово Камчатского края приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и на 1,5 года лишил его прав.

В суде установлено, что в январе прошлого года сотрудники полиции дважды останавливали елизовчанина за управление машиной в нетрезвом виде. В одном случае медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления алкоголя, во втором - он отказался проходить освидетельствование.