Людей под лавиной на Вилючинском вулкане на Камчатке будут искать с помощью георадара

Группа спасателей пока не может добраться до места схода лавины на Вилючинском вулкане — вертолет не может вылететь из-за погоды в районе поиска, а автоколонна МЧС пробирается по бездорожью.

Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС региона, в автоколонне на КамАЗе едут и сотрудники института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, которые везут с собой георадар. Его будут использовать для поиска попавших под лавину. Он работает по принципу определения разной плотности — в этом случае плотности снега и, например, снегохода.