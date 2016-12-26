Мальта заинтересовалась возможностью развивать торговые отношения с Камчаткой

26 декабря 2016, 07:55

Заинтересованность в развитии торговых отношений между Мальтой и Камчатским краем выразил Чрезвычайный и полномочный посол Республики Мальта в Российской Федерации, доктор Кармел Бринкант.
 
Его встреча с генеральным директором АО «Корпорация развития Камчатки» Николаем Пегиным состоялась в дипломатической миссии островного государства в Москве.
 
В ходе встречи обсуждались возможности Камчатского края в сфере  экологического туризма, трофейной охоты, поставок камчатской рыбной продукции на внешний рынок. Также был затронут ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.
 
Дипломат выразил заинтересованность в развитии торговых отношений с Камчатским краем. Он отметил, что Мальта является островным государством, но местный промысел не удовлетворяет потребностей населения в морепродуктах. Их дефицит компенсируется за счет импорта из Норвегии и других стран.  При этом Мальта имеет хороший опыт в развитии туризма, гостиничного и ресторанного бизнес. 

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

За неделю

24 декабря 2016, 12:30
«Я не парашютист, я моряк»: глава Камчатки опроверг слухи о своей скорой отставке и больших премиальных
24 декабря 2016, 09:18
На новой дорожной развязке в столице Камчатки включили свет
24 декабря 2016, 09:15
Директор Кроноцкого заповедника на Камчатке Тихон Шпиленок будет похоронен в Брянской области
23 декабря 2016, 23:15
«Судьба забрала яркого человека»: глава Камчатки выразил соболезнования в связи со смертью Тихона Шпиленка
23 декабря 2016, 21:05
Камчатка скорбит: умер Тихон Шпиленок
23 декабря 2016, 16:51
Военные отрицают вину врачей в смерти срочника от менингита на Камчатке

За месяц

16 декабря 2016, 10:50
Глава Камчатки распорядился заморозить тарифы на свет, тепло и ГВС для большинства жителей региона
16 декабря 2016, 09:26
На Камчатке осудили пенсионера, зарубившего приемного сына
16 декабря 2016, 07:41
Жители Камчатки стали чаще болеть гриппом и оспой, но меньше коклюшем и сифилисом
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?