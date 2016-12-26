Мальта заинтересовалась возможностью развивать торговые отношения с Камчаткой

Заинтересованность в развитии торговых отношений между Мальтой и Камчатским краем выразил Чрезвычайный и полномочный посол Республики Мальта в Российской Федерации, доктор Кармел Бринкант.

Его встреча с генеральным директором АО «Корпорация развития Камчатки» Николаем Пегиным состоялась в дипломатической миссии островного государства в Москве.

В ходе встречи обсуждались возможности Камчатского края в сфере экологического туризма, трофейной охоты, поставок камчатской рыбной продукции на внешний рынок. Также был затронут ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Дипломат выразил заинтересованность в развитии торговых отношений с Камчатским краем. Он отметил, что Мальта является островным государством, но местный промысел не удовлетворяет потребностей населения в морепродуктах. Их дефицит компенсируется за счет импорта из Норвегии и других стран. При этом Мальта имеет хороший опыт в развитии туризма, гостиничного и ресторанного бизнес.