Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Мальта заинтересовалась возможностью развивать торговые отношения с Камчаткой
Заинтересованность в развитии торговых отношений между Мальтой и Камчатским краем выразил Чрезвычайный и полномочный посол Республики Мальта в Российской Федерации, доктор Кармел Бринкант.
Его встреча с генеральным директором АО «Корпорация развития Камчатки» Николаем Пегиным состоялась в дипломатической миссии островного государства в Москве.
В ходе встречи обсуждались возможности Камчатского края в сфере экологического туризма, трофейной охоты, поставок камчатской рыбной продукции на внешний рынок. Также был затронут ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.
Дипломат выразил заинтересованность в развитии торговых отношений с Камчатским краем. Он отметил, что Мальта является островным государством, но местный промысел не удовлетворяет потребностей населения в морепродуктах. Их дефицит компенсируется за счет импорта из Норвегии и других стран. При этом Мальта имеет хороший опыт в развитии туризма, гостиничного и ресторанного бизнес.
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