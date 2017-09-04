Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Машину депутата на Камчатке спалил «мститель»
На Камчатке полицейские выяснили, кто поджог машину депутата регионального парламента Романа Литвинова (КПРФ). Политическая деятельность оказалась ни при чем.
Как рассказали «КамИНФОРМ» в МВД региона, задержан 45-летний неработающий, который поджег автомобиль «Киа Соул». «На допросе подозреваемый пояснил, что совершил поджог из чувства мести. По его утверждению, водитель «Киа Соул» в последних числах августа подрезал его мотоцикл. Человека, сидевшего за рулем, задержанный полицейскими злоумышленник не видел, но хорошо запомнил саму автомашину», - рассказали в полиции.
В отношении «мстителя» возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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