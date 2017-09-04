Машину депутата на Камчатке спалил «мститель»

04 сентября 2017, 14:48

На Камчатке полицейские выяснили, кто поджог машину депутата регионального парламента Романа Литвинова (КПРФ). Политическая деятельность оказалась ни при чем. 
 
Как рассказали «КамИНФОРМ» в МВД региона, задержан 45-летний неработающий, который поджег автомобиль «Киа Соул». «На допросе подозреваемый пояснил, что совершил поджог из чувства мести. По его утверждению, водитель «Киа Соул» в последних числах августа подрезал его мотоцикл. Человека, сидевшего за рулем, задержанный полицейскими злоумышленник не видел, но хорошо запомнил саму автомашину», - рассказали в полиции. 
 
В отношении «мстителя» возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

www.kamchat.info

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

За неделю

02 сентября 2017, 13:41
Во время пожара в столице Камчатки пострадал мужчина
02 сентября 2017, 12:11
Водителя перевернувшегося в столице Камчатки джипа пришлось вытаскивать спасателям
02 сентября 2017, 12:10
На Камчатке спасатели переведены в повышенную готовность из-за подхода мощного циклона
01 сентября 2017, 16:59
Глава Камчатки проверил готовность школ на севере: надо расширить программу строительства новых объектов
01 сентября 2017, 15:51
Компания Вексельберга вложит в развитие главного аэропорта Камчатки более 7 млрд рублей
01 сентября 2017, 14:06
В столице Камчатки задержали водителя машины с наркотиками

За месяц

25 августа 2017, 12:14
Японцы хотят вложить деньги в развитие тепличных комплексов на Камчатке
25 августа 2017, 08:08
Камчатка к 1 сентября почти полностью выполнит программу переселения из аварийного фонда
25 августа 2017, 08:06
Камчатка просит разрешить продавать арестованные суда браконьеров
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?