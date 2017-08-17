Машины, выехавшие на «встречку» на Камчатке, отправили 7 человек на тот свет

На Камчатке с начала года зарегистрировано 35 ДТП, совершенных водителями по причине выезда на полосу встречного движения. Как сообщили «КамИНФОРМ» в ГИБДД, в результате этих автопроисшествий погибли 7 человек, 59 получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшими стали не только водители, но и их пассажиры. «Выезд на полосу встречного движения в тех местах, где он запрещен правилами дорожного движения, подвергает опасности жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. Итогом такого маневра может стать лобовое столкновение транспортных средств», - предупреждают в полиции.

При выезде на встречную полосу водители совершают сопутствующие нарушения ПДД: превышение скоростного режима, нарушение правил обгона, неправильный выбор дистанции, не учитывают погодные условия и дорожное покрытие.