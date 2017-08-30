Массовое празднование Дня знаний состоится в центре столицы Камчатки и в районах города

30 августа 2017, 11:48

В День знаний, 1 сентября, в Петропавловске пройдут торжества, посвященные началу нового учебного года. Как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии, мероприятия будут организованы сразу по окончании праздничных линеек в школах краевого центра.
 
С 12 часов учащихся первых и пятых классов приглашают на развлекательную программу на территории городского фонтана на 6 км. С 15 часов до 19 здесь же продолжится творческая программа в рамках городских променадов, посвященная началу учебного года.
 
Для маленьких школьников ленинского района пройдет игровая программа на территории Дома детского творчества «Юность». Начало в 13.00
 
Главное торжественное мероприятие Дня знаний начнется в 14 часов на сцене у стелы «Город воинской славы» в центре краевой столицы. К учащимся обратятся первые лица города Петропавловска-Камчатского и Камчатского края. Продолжением дня станет концертная программа для учащихся старших классов школ города.
 
В течение дня в центре города будет организована школьная ярмарка, где можно будет приобрести канцелярские принадлежности и одежду для школы.

www.kamchat.info

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

29 августа 2017, 17:26
На Камчатку идет еще один циклон с дождем
29 августа 2017, 17:25
Озеро Халактырское в столице Камчатки могло приобрести зеленый цвет из-за краски
29 августа 2017, 16:17
Краболовы у берегов Камчатки уже выловили более 13,5 тыс. тонн ракообразных
29 августа 2017, 16:16
На Камчатке ГИБДД просит родителей перед Днем знаний напомнить детям о ПДД
29 августа 2017, 14:24
На Камчатке 52-летний мужчина надругался над школьником
29 августа 2017, 12:34
На Камчатке полицейские вместо браконьерской рыбы нашли 1,5 тыс. кустов конопли

За неделю

28 августа 2017, 16:14
Более 3500 камчатцев приняли участие в мероприятиях акции «Ночь кино»
28 августа 2017, 15:48
На Камчатке в ДТП погиб 12-летний велосипедист
28 августа 2017, 15:47
На Камчатке появится круглогодичный лагерь для отдыха детей
28 августа 2017, 15:46
Евгений Широков ушел в отставку с поста главы агентства лесного хозяйства Камчатки
28 августа 2017, 15:45
На Камчатке «бэтмэну» дали два года условно за распространение порнографии
28 августа 2017, 15:44
Бывший работник станции ТО в столице Камчатки вынес два сейфа с деньгами из офиса

За месяц

21 августа 2017, 08:15
В столице Камчатки чиновники запустят портал «Нам по пути» для общения с жителями
18 августа 2017, 18:13
Все школы Камчатки абсолютно готовы к 1 сентября
18 августа 2017, 16:48
На Камчатке полицейский подстрелил браконьера, который пытался бежать
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?