Массовое празднование Дня знаний состоится в центре столицы Камчатки и в районах города

В День знаний, 1 сентября, в Петропавловске пройдут торжества, посвященные началу нового учебного года. Как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии, мероприятия будут организованы сразу по окончании праздничных линеек в школах краевого центра.

С 12 часов учащихся первых и пятых классов приглашают на развлекательную программу на территории городского фонтана на 6 км. С 15 часов до 19 здесь же продолжится творческая программа в рамках городских променадов, посвященная началу учебного года.

Для маленьких школьников ленинского района пройдет игровая программа на территории Дома детского творчества «Юность». Начало в 13.00

Главное торжественное мероприятие Дня знаний начнется в 14 часов на сцене у стелы «Город воинской славы» в центре краевой столицы. К учащимся обратятся первые лица города Петропавловска-Камчатского и Камчатского края. Продолжением дня станет концертная программа для учащихся старших классов школ города.

В течение дня в центре города будет организована школьная ярмарка, где можно будет приобрести канцелярские принадлежности и одежду для школы.