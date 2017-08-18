Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Массовую драку в центре столицы Камчатки устроили недовольные посетили кафе
В МВД Камчатки выяснили подробности массовой драки, которая произошла вечером 12 августа в центре города возле кафе «Хит» и «Бриз». Как рассказали «КамИНФОРМ» в полиции, с заявлением к ним так никто не обратился, из больниц города также не поступало сообщений по людям, получившим травмы в драке в тот день.
Как рассказали в МВД, выяснилось, что в кафе «Хит» двое посетителей остались недовольны обслуживанием. Они вывели одного из сотрудников заведения на улицу и начали бить. Несколько мужчин, которые были в этот момент на улице, заступились за пострадавшего. Завязалась драка, к которой потом присоединились другие сотрудники кафе. «К моменту прибытия полиции драка уже закончилась. Никто из её участников не стал писать заявление», - отметили в МВД.
«КамИНФОРМ» ранее уже сообщало, что в сети появилось видео массовой драки, в которой участвовали несколько мужчин. В руках у них были биты и камни. Отметим, что драки у "шашлычек" в центре города происходят регулярно, но не все они попадают на видео, а потом и в социальные сети.
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