«Мастер Корякского танца»: посвященная Сергею Кевевтегину выставка пройдет на Камчатке

Выставка «Мастер Корякского танца» откроется в Палане 14 апреля. Она, как сообщили в Минкультуры края, посвящена 70-летию первого корякского балетмейстера Сергея Кевевтегина.

«Имя Сергея Кевевтегина ещё при жизни стало знаковым для Камчатки. Он первым из представителей корякского народа поднял национальный танец до уровня высокого искусства, основав школу этнической хореографии, принципами которой до сих пор пользуются его многочисленные ученики», - рассказали в министерстве.

Там добавили, что на выставке представят фотографии из жизни мастера танца, грамоты, воспоминания учеников и коллег Сергей Кевевтегина. Работа экспозиции продлится до 28 апреля.