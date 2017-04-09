Для поиска попавших под лавину людей на Камчатке используют осветительные приборы

Группа спасателей, которая отправилась к месту схода лавины на Вилючинском вулкане, где под завалами могли оказаться два человека, будет готова к работе и ночью. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС Камчатки, для этого они везут с собой осветительные приборы.

Кроме того, на место будут доставлены и палатки. «На вертолете, который уже вылетел на место, а также в автоколонне, которая двигается туда, есть осветительные приборы и все необходимое для поиска людей, в том числе и ночью», - сказали в МЧС.

Ранее источники «КамИНФОРМ» рассказали, что под лавиной, скорее всего, оказались мужчина с ребенком, которые на своем сенегоходе и подрезали лавину. «Лавина завалила их. Снега – 5-6 метров. Люди сейчас пытаются найти тех, кто попал под завал», - говорят источники.

Известно, что на месте находятся около 40 человек – снегоходчики, сноубордисты, лыжники. Все они пытаются вести поиски попавших под лавину людей.

Вулкан Вилючинский расположен к юго-западу от Петропавловска-Камчатского за Авачинской бухтой. Вулкан является потухшим стратовулканом, представлен правильным конусом высотой 2175 м над уровнем моря.