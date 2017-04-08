МЧС Сибири о поисках пропавших мужчин на Камчатке: вызволять их приходится за внушительные деньги

Сибирский региональный центр МЧС России обвинил чиновников на Камчатке в том, что деятельность региональной системы предупреждения, которая в результате приводит к происшествиям, несчастным случаям и трагедиям, неэффективна. Это заявление последовало из-за поиска двух мужчин, которые во время закрытой навигации, вышли в Авачинский залив и пропали.

«Нет должной профилактической работы, слабо действуют специалисты по работе с населением, которые на штатной основе назначены в каждом поселении, нет системы контроля, взаимодействия с правоохранительными структурами и практики административного регулирования», - заявили в МЧС Сибири, не уточнив, правда, как можно проследить за всеми, кто захочет выйти на лодке на водоемы на полуострове, который с трех сторон окружен водой.

В этом ведомстве также пока не дали оценку деятельности своего Центра ГИМС, в введении которого, в том числе находится все та же профилактика нарушений на водных объектах...

Однако при этом в МЧС оговариваются, указывая на то, что «в опасную для жизни ситуацию жители Камчатки попали осознанно и намеренно, а вызволять их из этой опасной ситуаций приходится за внушительные деньги из кармана налогоплательщиков». То есть, все таки не плохая профилактика виновата?

При этом за несколько суток поисков МЧС всего один раз подняло вертолет в воздух — вчера. И то это произошло по настоятельной просьбе региональных властей. До этого акваторию на частном вертолете облетал один из знакомых пропавших, а сегодня родственники сами собирают деньги, чтобы за свой счет нанять другой вертолет и вновь отправиться на поиски. Отсюда вопрос: МЧС Сибири жалеет денег на поиски пропавших людей на Камчатке? Ответ на него мы пока получить не можем.

Позиция МЧС Сибири, как считает зампред правительства Камчатки Сергей Хабаров, объясняется просто тем, что там не знают специфики региона. «Полуостров окружен водой, здесь огромное количество рек, гор, которые привлекают туристов и любителей активного отдыха», - сказал чиновник.

Он согласен с тем, что люди сами нарушили правила (что не может не возмущать, так как они знали о закрытой навигации и фактически сами подвергли себя опасности), и с тем, что из-за этого приходится тратить деньги. Но при этом не понимает, почему их не надо искать и выделять средства на поиски.

«Не зависимо от того, правы ли те, кто нарушил запрет и вышел в море, не зависимо от того, сколько стоит привлечение сил и средств, в том числе авиации, для проведения поисковых работ. Министр МЧС России неоднократно заявлял о необходимости полномасштабного применения авиации МЧС России для проведения поисковых работ», - сказал Хабаров.

Он напомнил сибирскому центру МЧС, что в течение трех последних лет камчатская подсистема РСЧС признавалась лучшей на Дальнем Востоке.

«КамИНФОРМ» напоминает, что двое мужчин отправились на лодке в сторону Авачинского залива. По словам родственников, они обкатывали мотор. В Сибирском центре МЧС есть неофициальная информация о том, что они занимались браконьерством.

Сейчас поиски людей МЧС ведет только по берегу. Обследование акватории накануне вертолета результатов не дало.

В соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина, с 1 февраля 2017 года 9 подразделений МЧС на Дальнем Востоке перешли в подчинение Сибирского регионального центра.