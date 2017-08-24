Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
Петропавловск-
Камчатский
- 24 августа, четверг
В Петропавловске-Камчатском
+12 °C
пасмурно
- Курс валют ЦБ
USD 59,1312
EUR 69,5619
- Редакция
+7 914 623-82-57
Медведев поддержал инициативы рыбаков Камчатки и поручил разобраться с «квотами под киль»
Премьер Дмитрий Медведев на совещании на Сахалине с главами дальневосточных регионов и руководителями рыбопромышленных компаний, поддержал предложения Камчатки по развитию рыбной отрасли.
В частности, глава Колхоза имени Ленина Сергей Тарусов обозначил ряд проблем, с которыми сейчас сталкиваются дальневосточные рыбопромышленные компании. Он обратил внимание на то, что Постановление Правительства РФ №-648 от 29 мая 2017 года предполагает жесткие сроки строительства судов и заводов под инвестиционные квоты. В случае смещения или отставания от графиков для заявителя в рамках договора с Росрыболовством предусмотрены штрафные санкции.
По мнению рыбопромышленника, который уже имеет опыт строительства судов, графики проведения работ должны быть более подвижными. Он также отметил, что в настоящее время при выделении инвестиционных квот под строительство судов предполагается, что облавливать выделенные объемы должен новый флот. В то же время предполагаемые к выделению биоресурсы требуют специфических орудий лова, на которые строящиеся суда могут быть не рассчитаны.
Тарусов обратился к премьеру с просьбой разрешить облавливать выделенные лимиты другими судами компаний, специально предназначенными для отдельных видов промысла.
«Всё, что касается квот «под киль», тоже было поддержано. Премьер-министр дал поручение представить более гибкую схему в части оплаты строительства и сроков производства работ. Положительное решение принято и по освоению инвестиционных квот», - отметил после совещания губернатор Камчатки Владимир Илюхин.
Вчера
- 23 августа 2017, 16:32
- Первый раз в первый класс на Камчатке 1 сентября пойдут 3,6 тыс. детей
- 23 августа 2017, 16:31
- В рамках расширения покрытия сети 4G на Камчатке в два раза увеличили количество станций LTE
- 23 августа 2017, 16:31
- Школьные проездные по льготной цене в столице Камчатки будут действовать круглый год
- 23 августа 2017, 16:30
- Камчатка готовится к старту акции «Ночь в кино», которая пройдет на 30 площадок
- 23 августа 2017, 16:29
- Пьяная автоледи «догнала» автобус в столице Камчатки
- 23 августа 2017, 11:59
- На Камчатке рядом с заповедником поймали браконьеров: изъято 60 кг красной рыбы
За неделю
- 22 августа 2017, 17:57
- Уличное освещение в поселке Заозерный в столице Камчатки заработает осенью
- 22 августа 2017, 17:57
- В столице Камчатки завершили ремонт дороги до Нагорного
- 22 августа 2017, 17:53
- На Камчатке ГИБДД проводит акцию «Внимание-дети!» в преддверии начала нового учебного года
- 22 августа 2017, 17:45
- Крупнейший район Камчатки полностью готов ко Дню знаний
- 22 августа 2017, 16:10
- На Камчатке под суд отправили мужчину, который два года назад застрелил парня в Озерной
- 22 августа 2017, 16:06
- На Камчатке поймали «гастролеров» с четырьмя килограммами «синтетики»
За месяц
- 15 августа 2017, 17:43
- В поселке Сероглазка в столице Камчатки откроют новый участок РКЦ
- 15 августа 2017, 08:07
- Новый комбинат по добыче золота построят на Камчатке
- 15 августа 2017, 07:58
- В районе «Морозки» на Камчатке появится новый пеший маршрут для туристов
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0