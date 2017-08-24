Медведев поддержал инициативы рыбаков Камчатки и поручил разобраться с «квотами под киль»

Премьер Дмитрий Медведев на совещании на Сахалине с главами дальневосточных регионов и руководителями рыбопромышленных компаний, поддержал предложения Камчатки по развитию рыбной отрасли.

В частности, глава Колхоза имени Ленина Сергей Тарусов обозначил ряд проблем, с которыми сейчас сталкиваются дальневосточные рыбопромышленные компании. Он обратил внимание на то, что Постановление Правительства РФ №-648 от 29 мая 2017 года предполагает жесткие сроки строительства судов и заводов под инвестиционные квоты. В случае смещения или отставания от графиков для заявителя в рамках договора с Росрыболовством предусмотрены штрафные санкции.

По мнению рыбопромышленника, который уже имеет опыт строительства судов, графики проведения работ должны быть более подвижными. Он также отметил, что в настоящее время при выделении инвестиционных квот под строительство судов предполагается, что облавливать выделенные объемы должен новый флот. В то же время предполагаемые к выделению биоресурсы требуют специфических орудий лова, на которые строящиеся суда могут быть не рассчитаны.

Тарусов обратился к премьеру с просьбой разрешить облавливать выделенные лимиты другими судами компаний, специально предназначенными для отдельных видов промысла.

«Всё, что касается квот «под киль», тоже было поддержано. Премьер-министр дал поручение представить более гибкую схему в части оплаты строительства и сроков производства работ. Положительное решение принято и по освоению инвестиционных квот», - отметил после совещания губернатор Камчатки Владимир Илюхин.