Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Медведев урезал Камчатке субвенции на лекарства для льготников
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал новое распоряжение, по которому будет произведено распределение субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.
Количество льготников увеличилось, из-за чего и было подписано новое распоряжение. Камчатка потеряла из-за этого деньги. Если в конце прошлого года правительство России готово было выделить нашему региону 100 млн 525 тыс. рублей, то сейчас положено 100 млн 88 тыс. рублей.
«В I квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 199,7 тысячи человек и составило 3462,98 тысячи человек», - сказали в правительстве России.
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