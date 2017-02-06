Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Менеджера банка менее чем за час дважды ограбили в столице Камчатки
На Камчатке прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего учащегося вечерней школы краевого центра, который вместе со своим знакомым ночью ограбил прохожего.
Полицейские установили, что в ночь с 6 на 7 ноября 2016 года компания в составе пяти молодых людей, в числе которых были ребята в возрасте 16-19 лет, находилась в районе перекрестка «Силуэт». Увидев стоящего у салона сотовой связи молодого мужчину, один из них - 18-летний студент 3 курса одного из техникумов краевого центра, предложил ограбить мужчину.
Двое из компании вообще не собирались в этом участвовать, и пошли дальше, а трое, среди которых был 16-летний учащийся вечерней школы, подошли к прохожему со спины. Двое попросили у него закурить, а третий стоял в стороне и наблюдал за происходящим.
Когда мужчина угостил ребят сигаретами и повернулся к ним спиной, чтобы идти дальше, 18-летний злоумышленник нанес сильный удар ногой по ноге мужчины, а затем, развернув его за плечо, ударил кулаком в лицо и повалил на землю. Вдвоем напавшие начали требовать у мужчины телефон, которого у него с собой не оказалось, поэтому они забрали аудиоплеер марки «Applе» стоимостью 9000 рублей, две неполные пачки сигарет и удалились.
Спустя непродолжительное время компания увидела того же прохожего на другой стороне дороги в квартале от места грабежа – в районе ЦУМа. Поскольку плеера им показалось мало, тот же инициатор предложил поискать другое ценное имущество в рюкзаке мужчины, который висел у него за спиной. Те же двое из компании перешли дорогу и потребовали показать содержимое рюкзака. Там оказалась бутылка пива и пачка сигарет. Все это 16-летний парень положил себе в карманы, а когда стал шарить по вещам жертвы, то в заднем кармане джинсов мужчины обнаружил бумажник с 200 рублями, которые он также изъял, вернув бумажник обратно. Поскольку и этого молодым людям показалось мало, они вдвоем стянули с прохожего куртку стоимостью более 3000 рублей.
Дважды ограбленный мужчина – 24-летний менеджер одного из банковских учреждений города, жил неподалеку. Около 3 часов ночи он вышел за продуктами, и, купив по дроге бутылку пива и сигареты, направлялся в круглосуточный магазин. После ограбления он быстро вернулся домой, сообщил в полицию о случившемся и менее чем через час полицейские задержали грабителей в районе Камчатской краевой больницы.
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