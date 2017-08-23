Место в детсаду для малыша в столице Камчатки нашли только во время проверки прокуратуры

23 августа 2017, 08:11

В Петропавловске-Камчатском чиновники городской администрации нашли место в детском саду для малыша, родители которого встали в очередь еще в 2014 году и хотели отдать ребенка в дошкольное учреждение осень прошлого года. Как говорят в прокуратуре, проблема была решена после начала проверки. 
 
Установлено, что через месяц после рождения ребенка, в ноябре 2014 года, по заявлению родителей управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа поставило несовершеннолетнего на очередь для предоставления места в детском саду на территории краевого центра. В заявлении родители указали желаемую дату зачисления ребенка в образовательную организацию – 25 ноября 2016 года.
 
В указанный срок место в дошкольной организации ребенку не представлено по причине отсутствия свободных мест в детских садах, указанных заявителем, как желаемые. Кроме того, чиновники не дали место и в других детских садах, зато туда попали те, кто встал в очередь позже. 
 
Прокуратура внесла главе городского округа представление об устранении нарушений. Во время проведения проверки нарушение устранено, ребенку предоставлено место в детском саду.

www.kamchat.info

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