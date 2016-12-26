Международный форум Дедов Морозов состоялся на Камчатке

26 декабря 2016, 13:50

Международный форум Дедом Морозов прошел в Петропавловске. Иностранные гости в сопровождении своей свиты посетили несколько районов краевой столицы. 
 
На праздничном лимузине участники делегации первым делом посетили ярмарку новогодних товаров на Северо-Востоке (новый выставочный центр на базе бывшего автосалона «Ниссан»), которая проходила с 22 по 25 декабря. Посетители ярмарки радостно приветствовали главных персоналий новогодних праздников, с удовольствием общались и фотографировались.
 
Следующей остановкой праздничного кортежа стал рынок на 6-ом километре. Там приезжие гости также поздравили жителей с наступающим Новым годом и пригласили принять участие в торжественном зажигании огней на главной камчатской елке.
 
В 16-00 лимузин привез иностранных Дедов Морозов на площадь им. Ленина, где и прошло основное мероприятие. Делегаты из Америки, Франции, Монголии, Финляндии, Италии, Японии, Швеции пожелали камчатцам счастья в наступающем году и рассказали, как отмечают Новый год в их странах. На сцене города развернулась большая музыкально-развлекательная программа с множеством конкурсов и призов для горожан. Кульминацией мероприятия стало торжественное зажжение праздничных огней на главной ёлке Петропавловска.
 
Напомним, с это же дня, 24 декабря, у стелы «Город воинской славы» начало свою работу «Почтовое отделение Дедов Морозов». Ящик для писем расположен на территории снежного городка. Ежедневно с 12:00 до 19:00 юные жители Петропавловска могут приносить туда свои письма, адресованные детям из других стран.  Последний день приема поздравительных писем – 31 декабря. 

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