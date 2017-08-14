Микрорайон «Горизонт» в столице Камчатки сегодня на несколько часов оставят без воды

В столице Камчатки в микрорайоне «Горизонт» на несколько часов отключат холодную воду в социальных объектах и домах. Как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии, это связано с ремонтными работами, проводимыми на сетях холодного водоснабжения на объектах Арбитражного суда Камчатского края.

Отключения ХВС запланировано на понедельник, 14 августа. Холодной воды не будет с 14.00 до 18.00. Социальные объекты и ЦТП, попадающие под отключение: детский сад №11, ул. Ак. Королёва,47/3; детский сад №41, пр. Космический, 6; гимназия №39, пр. Космический, 14; Станция переливания крови, ул. Ак. Курчатова, 17; ФОК «Звёздный», ул. Циолковского, 42; ЦТП 329, пр. Космический, 1/1; ЦТП 328, пр. Космический, 7/1; ЦТП 330, ул. Ак. Королёва,45/1. Также будут отключены от ХВС жилые дома, расположенные по улицам: Ак. Королёва нечетные дома с 39 по 57, все жилые дома на ул. Ак. Курчатова, и Космическом проезде, все чётные дома по ул. Циолковского.