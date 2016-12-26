Мобильный офис Минвостокразвития России откроют на Камчатке

На Камчатке будет открыто подразделение Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Как сообщили в этом ведомстве, представительства уже есть во Владивостоке и Хабаровске, а вскоре офис появится и в Петропавловске-Камчатском.

Как отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, на Камчатке будет находиться небольшой мобильный офис министерства. «Он будет реализовывать всю нашу повестку в отношении конкретного региона - Камчатского края: заниматься развитием ТОР и свободного порта, привлечением частных инвестиций, приоритизацией государственных программ и привлечением бюджетных инвестиций в социальную инфраструктуру, содействовать реализации крупных инвестиционных проектов», - уточнил Галушка.