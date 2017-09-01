Молодой житель столицы Камчатки может получить до 5 лет колонии за угон машины

В Петропавловске-Камчатском прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя краевого центра, разнорабочего одного из городских кафе. Он обвиняется в угоне и ему, с учетом непогашенных судимостей за ранее совершенные преступления. Теперь грозит до 5 лет колонии.

По версии следствия, около 2 часов ночи 3 декабря 2016 года молодой человек увидел, что у автомобиля ВАЗ2121, припаркованного у дома № 12 по ул. Штурмана Елагина в Петропавловске-Камчатском, приоткрыта дверца багажника.

Воспользовавшись тем, что сигнализация на «Ниве» не сработала, через багажное отделение парень проник в салон, вырвал замок зажигания, соединил провода и завел двигатель. На автомобиле он доехал до бара «Девятый Вал», расположенного на улице Петропавловское шоссе, и там бросил машину за автобусной остановкой «Богородское озеро».

Рано утром, не обнаружив зеленую «Ниву» на месте, ее владелица обратилась в полицию.

Оперативники за пару часов установили личность угонщика. Он проживал в соседнем доме № 11 по улице Штурмана Елагина и ранее был судим за совершение таких же преступлений.

Молодой человек имеет четыре условные судимости, три из которых получил за угоны машин, в том числе с кражами имущества, совершенные в 16- и 17-летнем возрасте. В августе 2016 года он осужден за пособничество в распространении наркотиков на 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет.

Четыре раза суд давал молодому человеку шанс исправиться и оставлял его на свободе.