Момент схода лавины на Вилючинском вулкане на Камчатке попал на видео

Момент схода лавины на Вилючинском вулкане на Камчатке, под которой оказались 31-летний отец с 9-летним сыном, попал на видео . Его сняли снегоходчики, которые в этом момент также находились недалеко от места событий.

На видео видно, как со склона обрушивается большой объем снега. Один из снегоходчиков в этот момент находился недалеко, но ему удалось быстро уехать.

«КамИНФОРМ» напоминает, что в районе Вилючинского вулкана вторые сутки идут поиски людей, попавших под лавины. Для этого сегодня будет использоваться и специальный георадар.

Кроме спасателей, в поисках принимают участие и волонтеры — снегоходчики, лыжники, сноубордисты.