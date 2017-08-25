Мощный циклон испортит все выходные на Камчатке

К берегам Камчатки со стороны Охотского моря подходит мощный циклон, который несет сильные дожди и холодные массы воздуха. Как сообщили «КамИНФОРМ» синоптики, атмосферный вихрь испортит погоду на юге региона на все выходные.

Ожидается, что циклон подойдет к Камчатке в ночь на субботу. «Он несет дожди, в некоторых районах ожидаются ильные осадки, местами усилится ветер. В Петропавловске и Елизовском районе ожидаются сильные дожди, потом циклон начнет смещаться и портить погоду в других районах», - сказали синоптики.

Они отмечают, что окончательно погода в краевом центре нормализуется только в понедельник.