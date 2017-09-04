Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Мощный циклон ударит по Камчатке: все службы в «повышенной готовности», детей отправили в школы
Облачная погода, днем сильный дождь и штормовой ветер — так прогноз камчатских синоптиков на погоду в Петропавловске-Камчатском на понедельник. Все оперативные службы еще на выходных начали переводить в режим повышенной готовности, но несмотря на это, сегодня власти приняли решение все же начать новый учебный год в школах краевого центра.
«На повышенную готовность перешли коммунальные службы и службы жизнеобеспечения Петропавловска. Повышенные меры для обеспечения стабильной работы и функционирования инфраструктуры городского округа приняты в связи с подходом к полуострову мощного циклона. Администрация города рекомендует гражданам соблюдать меры личной безопасности, управляющим компаниям необходимо проследить, чтобы были плотно закрыты окна, двери, подвалы и чердачные помещения в многоквартирных домах», - говорится в сообщении мэрии.
Тем не менее, несмотря на явно плохой прогноз погоды, в администрации города сегодня не стали отменять занятия в первой смене в школах города даже для начальных классов.
«КамИНФОРМ» ранее сообщало, что в режим «повышенная готовность» переведены и все структурные подразделения МЧС региона.
К берегам полуострова идет тайфун «Санву», который уже растерял свои основные силы, поэтому на Камчатке его ждут уже в качестве мощного циклона, который несет дожди и штормовой ветер.
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