Мощный циклон ударит по Камчатке: все службы в «повышенной готовности», детей отправили в школы

04 сентября 2017, 07:59

Облачная погода, днем сильный дождь и штормовой ветер — так прогноз камчатских синоптиков на погоду в Петропавловске-Камчатском на понедельник. Все оперативные службы еще на выходных начали переводить в режим повышенной готовности, но несмотря на это, сегодня власти приняли решение все же начать новый учебный год в школах краевого центра. 
 
«На повышенную готовность перешли коммунальные службы и службы жизнеобеспечения Петропавловска. Повышенные меры для обеспечения стабильной работы и функционирования инфраструктуры городского округа приняты в связи с подходом к полуострову мощного циклона. Администрация города рекомендует гражданам соблюдать меры личной безопасности, управляющим компаниям необходимо проследить, чтобы были плотно закрыты окна, двери, подвалы и чердачные помещения в многоквартирных домах», - говорится в сообщении мэрии. 
 
Тем не менее, несмотря на явно плохой прогноз погоды, в администрации города сегодня не стали отменять занятия в первой смене в школах города даже для начальных классов. 
 
«КамИНФОРМ» ранее сообщало, что в режим «повышенная готовность» переведены и все структурные подразделения МЧС региона. 
 
К берегам полуострова идет тайфун «Санву», который уже растерял свои основные силы, поэтому на Камчатке его ждут уже в качестве мощного циклона, который несет дожди и штормовой ветер. 

www.kamchat.info

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