Мужчину, который занимался разбоем с канистрой в руках, отправили в «психушку» на Камчатке

22 декабря 2016, 08:12

На Камчатке 40-летний неработающий без постоянного места жительства, обвиняемый в разбое, отправлен судом на принудительное лечение, сообщает прокуратура. 
 
В суде установлено, что утром 25 февраля мужчина решил похитить выручку в торговом павильоне, расположенном в г. Елизово на улице Мирная. Не имея при себе никаких предметов, которыми можно было бы запугать продавца магазина, он нашел в мусорном баке канистру с остатками ржавой воды и ворвался с ней в торговый павильон. Держа в руках канистру и зажигалку, угрожая продавцу павильона совершением поджога, налетчик потребовал отдать ему деньги, находящиеся в кассе. Продавец восприняла угрозу реально и отдала нападавшему выручку в сумме 1000 рублей.
 
Забрав деньги, злоумышленник попытался повторить те же действия в соседнем отделе павильона, однако продавщица вино-водочного отдела оказалась смелее своей напарницы. Женщина не поддалась на угрозы и прогнала налетчика из магазина. 
 
Заключением психолого-психиатрической комиссии экспертов установлено, что на момент совершения преступления нападавший имел временное психическое расстройство, появившееся на фоне употребления наркотических веществ, то есть он не мог в полной мере осознавать общественную опасность своих действий.
 
С учетом заключения экспертов суд назначил подсудимому принудительные меры медицинского характера в виде помещения в стационар специализированного типа.

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#1Аноним22 декабря 2016, 22:36

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