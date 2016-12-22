Мужчину, который занимался разбоем с канистрой в руках, отправили в «психушку» на Камчатке

На Камчатке 40-летний неработающий без постоянного места жительства, обвиняемый в разбое, отправлен судом на принудительное лечение, сообщает прокуратура.

В суде установлено, что утром 25 февраля мужчина решил похитить выручку в торговом павильоне, расположенном в г. Елизово на улице Мирная. Не имея при себе никаких предметов, которыми можно было бы запугать продавца магазина, он нашел в мусорном баке канистру с остатками ржавой воды и ворвался с ней в торговый павильон. Держа в руках канистру и зажигалку, угрожая продавцу павильона совершением поджога, налетчик потребовал отдать ему деньги, находящиеся в кассе. Продавец восприняла угрозу реально и отдала нападавшему выручку в сумме 1000 рублей.

Забрав деньги, злоумышленник попытался повторить те же действия в соседнем отделе павильона, однако продавщица вино-водочного отдела оказалась смелее своей напарницы. Женщина не поддалась на угрозы и прогнала налетчика из магазина.

Заключением психолого-психиатрической комиссии экспертов установлено, что на момент совершения преступления нападавший имел временное психическое расстройство, появившееся на фоне употребления наркотических веществ, то есть он не мог в полной мере осознавать общественную опасность своих действий.

С учетом заключения экспертов суд назначил подсудимому принудительные меры медицинского характера в виде помещения в стационар специализированного типа.