МВД ведет проверку по факту массовой драки в столице Камчатки

МВД начало проверку по факту массовой драки в центре Петропавловска-Камчатского, видео которой разошлось по социальным сетям. При этом в полиции «КамИНФОРМ» сказали, что никаких заявлений к ним не поступало

Жители Петропавловска стали свидетелями массовой драки в центре краевой столицы и сняли ее на видео. В социальных сетях ролик собирает тысячные просмотры. Судя по записи, драка произошла возле «шашлычных», расположенных в центре города, у некоторых людей в руках бейсбольные биты. В драке участвуют несколько мужчин.

Как рассказали в краевом МВД, полицейские ведут проверку по данному видео, при этом с заявлением в полицию никто не обращался, из медучереждений сведений о травмах полученных в данной драки в полицию также не поступало.

Впрочем такие инциденты возле «шашлычек» в центре Петропавловска возникают периодически, по словам жителей краевого центра, с наступлением темноты данные заведения превращаются в опасные «злачные» места.