На 46-м году жизни скончался камчатский журналист Глеб Треумов

В Петропавловске-Камчатском в возрасте 45 лет скончался известный на Камчатке журналист Глеб Треумов. Об этом сообщила газета «Рыбак Камчатки».

Как стало известно «КамИНФОРМ», сегодня рано утром тело журналиста было обнаружено в его квартире в центре Петропавловска. В МВД региона уточнили, что следов насильственный смерти не обнаружено. Причины смерти устанавливаются.

Глеб Треумов начинал карьеру на камчатском телевидении, писал в газеты. Был автором многих громких материалов.

«КамИНФОРМ» выражает соболезнования его матери Галине Треумовой.