На берегу бухты в поселке Авача в столице Камчатки прошла акция «Чистота спасет мир!»

09 июня 2017, 15:15

«Чистота спасет мир!» - под таким девизом прошел субботник на берегу бухты в поселке Авача. В нем приняли участие ребята из пришкольного лагеря средней школы №45 и воспитанники центра семейных форм устройства «Радуга». Акция прошла в рамках цикла мероприятий Общественного Совета 7-го округа, посвященных  Году экологии в России. 
 
За два часа дети очистили пляж поселка, набрав 28 мешков бутылок, банок, стекла, бумаг, железа  и другого мусора. По окончанию субботника  ребят  ждали пирожки, горячий чай и вкусная уха из свежей рыбы. Угощение юным экологам подготовили компания ООО ПКФ «Партнер» и ООО «Шамса-Маркет». Уху варила старожил поселка Мария Николаевна Тынельхут.   
 
«В течение всех школьных каникул приемные депутатов Рашида Шамояна и Константина Чеботарева  планируют проводить  такие субботники с детьми из пришкольных лагерей  еженедельно в  разных микрорайона округа, – рассказывает представитель Общественного Совета 7-го округа Сергей Оськин. –  По итогам лета самые активные школы и участники субботников будут награждены дипломами и подарками».   
 

www.kamchat.info

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