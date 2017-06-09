На берегу бухты в поселке Авача в столице Камчатки прошла акция «Чистота спасет мир!»

«Чистота спасет мир!» - под таким девизом прошел субботник на берегу бухты в поселке Авача. В нем приняли участие ребята из пришкольного лагеря средней школы №45 и воспитанники центра семейных форм устройства «Радуга». Акция прошла в рамках цикла мероприятий Общественного Совета 7-го округа, посвященных Году экологии в России.

За два часа дети очистили пляж поселка, набрав 28 мешков бутылок, банок, стекла, бумаг, железа и другого мусора. По окончанию субботника ребят ждали пирожки, горячий чай и вкусная уха из свежей рыбы. Угощение юным экологам подготовили компания ООО ПКФ «Партнер» и ООО «Шамса-Маркет». Уху варила старожил поселка Мария Николаевна Тынельхут.

«В течение всех школьных каникул приемные депутатов Рашида Шамояна и Константина Чеботарева планируют проводить такие субботники с детьми из пришкольных лагерей еженедельно в разных микрорайона округа, – рассказывает представитель Общественного Совета 7-го округа Сергей Оськин. – По итогам лета самые активные школы и участники субботников будут награждены дипломами и подарками».