Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На «дальневосточный гектар» на Камчатке заявились уже сотни жителей из центральной России
С 1 февраля, когда закон о «дальневосточном гектаре» позволил всем жителям России заявляться на получение земли на Камчатке, в регионе приняли уже несколько сотен заявок от людей из центральной России.
Как заявил накануне губернатор Камчатки Владимир Илюхин, «в рамках третьего этапа на утро у нас была 91 заявка, к вечеру их уже более 200». По словам главы региона, больше половины заявок приходится на Елизовский район.
«География широкая: Москва, Московская область, Липецкая область, Татарстан, Башкортостан, практически вся центральная Россия хочет получить землю на Камчатке. Это радует. Те, кто поставил себе целью получить здесь землю, ее получат. Конечно, есть некоторые огрехи в работе системы, в том числе технические. Сейчас всем, кто работает в системе, важно отладить все механизмы. По данным на сегодня, от общего объема обращений, поступивших по Дальнему Востоку, Камчатка занимает около 3%. Полагаю, эта цифра в ближайшее время еще возрастет», - сказал Владимир Илюхин.
Он и вице-премьер Юрий Трутнев, который находится в регионе с рабочим визитом, накануне проверили в администрации Елизовского района готовность к реализации третьего этапа.
«У нас вместе сейчас очень ответственный этап. Здесь надо всем сосредоточиться, потому что количество одновременно обратившихся на сайт людей в итоге за эти сутки составляло до 25 тысяч человек. Система, конечно, одновременно работать с таким количеством пользователей не может. Она рассчитана на три тысячи человек одновременного посещения. Поэтому мы сейчас решаем вопрос — как сделать так, чтобы остальных просто поставить в очередь, чтобы люди могли тем не менее беспрепятственно воспользоваться этой услугой. Я думаю, что, скажем так, ажиотаж немножечко разойдётся по дням и мы точно удовлетворим требования всех желающих», - сказал Юрий Трутнев.
В ходе двух предыдущих этапов на Камчатке подано порядка 2 тысяч заявок, 80 % из них приходится на территорию Елизовского района.
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