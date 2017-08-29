На дорогах столицы Камчатки усилены меры безопасности в преддверии Дня знаний

29 августа 2017, 08:04

В преддверии начала нового учебного года администрация Петропавловска-Камчатского совместно с ГИБДД УМВД усиливает меры безопасности на дорогах краевой столицы. Отдельное внимание уделяется детям.

В каждом образовательном учреждении приказом назначен ответственный специалист за организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На специальных стендах и официальных сайтах муниципальных образовательных организаций размещены Паспорта дорожной безопасности и Схемы безопасного маршрута движения обучающихся «Дом – школа – дом».

«Перед началом нового учебного года специальные комиссии инспектируют прилегающие территории на маршрутах движения в образовательные учреждения. При выявлении потенциальных угроз безопасности учащимся, информация оперативно направляется в экстренные и дежурные службы, в соответствующие органы администрации городского округа для принятия необходимых мер по их устранению», - сказал заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Олег Козин.

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения имеют комплексный характер и будут продолжены в плановом режиме. 1 сентября первоклассникам будут розданы 750 комплектов светоотражающих элементов для крепления на одежду, которые приобретены по государственной программе Камчатского края «Безопасная Камчатка».

В срок до 31 августа должны быть завершены работы по модернизации светофора на пересечении улиц Тушканова, Молчанова, Кавказская, проспекта Победы, обустроены регулируемые пешеходные переходы по улицам Молчанова и Кавказская. Кроме того, должны быть заменены транспортные светофоры по проспекту Циолковского, улицам Ленинградская и Пограничная.

www.kamchat.info

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

28 августа 2017, 16:14
Более 3500 камчатцев приняли участие в мероприятиях акции «Ночь кино»
28 августа 2017, 15:48
На Камчатке в ДТП погиб 12-летний велосипедист
28 августа 2017, 15:47
На Камчатке появится круглогодичный лагерь для отдыха детей
28 августа 2017, 15:46
Евгений Широков ушел в отставку с поста главы агентства лесного хозяйства Камчатки
28 августа 2017, 15:45
На Камчатке «бэтмэну» дали два года условно за распространение порнографии
28 августа 2017, 15:44
Бывший работник станции ТО в столице Камчатки вынес два сейфа с деньгами из офиса

За неделю

26 августа 2017, 14:31
На Камчатке СКР начал проверку по факту работы в детской поликлинике врача с туберкулезом
26 августа 2017, 14:30
Охотоморский циклон в течение выходных накроет всю Камчатку
26 августа 2017, 14:29
В столице Камчатки сгорела еще одна машина
25 августа 2017, 18:11
На Камчатке у браконьеров изъяли 5,5 тонн икры: ущерб на 18 млн рублей
25 августа 2017, 18:00
На Камчатке гастарбайтер из Узбекистана избил и изнасиловал женщину
25 августа 2017, 16:15
На Камчатке хозяин украденной лодки сам её нашел и сдал вора полиции

За месяц

18 августа 2017, 18:13
Все школы Камчатки абсолютно готовы к 1 сентября
18 августа 2017, 16:48
На Камчатке полицейский подстрелил браконьера, который пытался бежать
18 августа 2017, 08:10
Реальные доходы жителей Камчатки упали на фоне роста цен
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?