На дорогах столицы Камчатки усилены меры безопасности в преддверии Дня знаний

В преддверии начала нового учебного года администрация Петропавловска-Камчатского совместно с ГИБДД УМВД усиливает меры безопасности на дорогах краевой столицы. Отдельное внимание уделяется детям.

В каждом образовательном учреждении приказом назначен ответственный специалист за организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На специальных стендах и официальных сайтах муниципальных образовательных организаций размещены Паспорта дорожной безопасности и Схемы безопасного маршрута движения обучающихся «Дом – школа – дом».

«Перед началом нового учебного года специальные комиссии инспектируют прилегающие территории на маршрутах движения в образовательные учреждения. При выявлении потенциальных угроз безопасности учащимся, информация оперативно направляется в экстренные и дежурные службы, в соответствующие органы администрации городского округа для принятия необходимых мер по их устранению», - сказал заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Олег Козин.

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения имеют комплексный характер и будут продолжены в плановом режиме. 1 сентября первоклассникам будут розданы 750 комплектов светоотражающих элементов для крепления на одежду, которые приобретены по государственной программе Камчатского края «Безопасная Камчатка».

В срок до 31 августа должны быть завершены работы по модернизации светофора на пересечении улиц Тушканова, Молчанова, Кавказская, проспекта Победы, обустроены регулируемые пешеходные переходы по улицам Молчанова и Кавказская. Кроме того, должны быть заменены транспортные светофоры по проспекту Циолковского, улицам Ленинградская и Пограничная.