На главном мусорном полигоне столицы Камчатки потушили пожар

Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в Петропавловске-Камчатском удалось потушить. Как рассказал директор МУП «Спецтранс» Андрей Кашин, изначально площадь возгорания составляла порядка 350 кв.м.

«В ночь с 6 на 7 апреля на полигоне активно работали бульдозеры. В настоящее время огонь удалось потушить, остаточное задымление пока есть. Но ветер относит его в сторону моря, поэтому жители близлежащих населенных пунктов дыма не ощущают», - рассказал Кашин.