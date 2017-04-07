На главном мусорном полигоне столицы Камчатки потушили пожар

07 апреля 2017, 12:53

Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в Петропавловске-Камчатском удалось  потушить. Как рассказал директор МУП «Спецтранс» Андрей Кашин, изначально площадь возгорания составляла порядка 350 кв.м.
 
«В ночь с 6 на 7 апреля на полигоне активно работали бульдозеры. В настоящее время огонь удалось потушить, остаточное задымление пока есть. Но ветер относит его в сторону моря, поэтому жители близлежащих населенных пунктов дыма не ощущают», - рассказал Кашин. 
 
По его словам, открытое горение мусора было обнаружено на полигоне ТБО вечером 6 апреля. «К тушению огня была привлечена специальная техника, которая работала всю ночь. Планируем, что уже к вечеру сегодняшнего дня ситуация полностью нормализуется», - добавил Андрей Кашин.

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