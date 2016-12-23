Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На Губернаторской ёлке побывали более 400 детей из разных районов Камчатки
В пятницу, 23 декабря в Камчатском театре драмы и комедии состоялся традиционный детский праздник - Губернаторская новогодняя елка. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Камчатского края.
В мероприятии приняли участие более 400 детей в возрасте от 9 до 12 лет из всех муниципальных образований края.
«На ёлку мы пригласили победителей олимпиад и конкурсов, отличников учёбы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ребят с ограниченными возможностями здоровья. Перед началом традиционного спектакля дети смогли принять участие в различных играх и конкурсах, в холе театра их встречали ростовые куклы и клоуны. После завершения представления Дед Мороз вручил каждому ребёнку новогодний подарок», - рассказал заместитель Председателя Правительства Камчатского края Владимир Пригорнев.
Артисты театра подготовили для ребят спектакль «Сказочный бал на волшебной поляне». Кроме того, для детей из отдаленных районов разработана культурная программа, включающая в себя посещение киноцентра, геологического и краеведческого музеев, роллердрома, горячих источников на территории одной из баз отдыха в Паратунке.
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