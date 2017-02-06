На Камчатке 211 тыс. машин на 315 тыс. населения: глава Камчатки на докладе у Путина

06 февраля 2017, 08:19

На Камчатке сегодня зарегистрировано 211 тыс. автомобилей. Об этом губернатор Владимир Илюхин говорил на встрече с президентом Владимиром Путиным, докладывая о социально-экономическом развитии края. 
 
Илюхин отметил, что в крае есть некоторое снижение по заработной плате. «Несмотря на то что мы её повышаем в соответствии с нормативами, которые есть, у нас в прошлом году произошло некое снижение реальных заработных плат, примерно на уровень инфляции. В целом покупательская способность снизилась», - сказал губернатор.
 
«Хотя для нас есть некие показатели, которые к статистике не имеют отношения, тем не менее говорят о том, как живут жители. У нас сегодня на Камчатке проживают порядка 315 тысяч человек, а автомобилей зарегистрировано на сегодняшний день 211 тысяч», - добавил глава региона. 
 
Ранее «КамИНФОРМ» сообщало, что на встрече с главой государства губернатор отметил рост промышленного производства на Камчатке (112%) и инвестиции в основной капитал, который за год составили порядка 20 млрд рублей. Особое внимание Илюхин уделил развитию основной для Камчатки отрасли – рыбной, чему способствовал и указ Владимира Путина о запрете дрифтерного промысла.
 
Глава государства в ответ заметил, что социальной сфере необходимо уделить особое внимание.  «Надо всё-таки следить за этими показателями, и в этом году у нас все шансы есть не только восстановить утраченное, но и немножко приподняться», - подчеркнул Владимир Путин.

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#19906 февраля 2017, 08:34

Совсем заврался. А ничего, что этот "грандиозный" автопарк один из старейших в РФ, где средний возраст авто более 15 лет?

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