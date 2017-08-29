На Камчатке 52-летний мужчина надругался над школьником

На Камчатке арестован 52-летний житель Карагинского района, который подозревается в иных насильственных действиях сексуального характера в отношении 9-летнего мальчика. Об этом «КамИНФОРМ» рассказали в СКР региона.

«Подозреваемый, находясь в одном из сел Карагинского района, совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летнего мальчика, с которым был ранее знаком и состоял в доверительных отношениях», - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что мальчик сам пришел в гости к злоумышленнику, так как был с ним хорошо знаком — школьник со своим дедом уже приходили к нему домой.

В случае если вина мужчины будет доказана, ему может грозить до 20 лет колонии.